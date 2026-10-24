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Sölden ist (fast) bereit.
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RTL der Damen

Arbeiten an der Strecke! Sölden-Start wird verschoben

In Sölden wird an der Strecke gearbeitet, dementsprechend muss der Start des Riesentorlaufs der Damen verschoben werden.
Von Sport Heute
24.10.2026, 08:51
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Doch die Ski-Fans müssen sich noch ein kleines bisschen länger gedulden. Der Start des Riesentorlaufs der Damen wäre für 10 Uhr geplant gewesen, doch aufgrund von Arbeiten an der Strecke muss der Start nach hinten verschoben werden.

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Auch der zweite Durchgang beginnt mit 13.30 Uhr eine halbe Stunde später als ursprünglich geplant.

Die neue Startzeit ist nun 10:30 Uhr. Als große Gejagte wird Julia Scheib ins Rennen gehen. Die 28-Jährige konnte sich im Vorjahr die Kugel im RTL-Weltcup holen und feierte insgesamt fünf Saisonsiege. Den ersten beim Auftakt in Sölden.

red, Akt. 24.10.2026, 08:52, 24.10.2026, 08:51
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