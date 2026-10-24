i Screenshot ORF ORF-Expertin überrascht Raich vor Weltcup-Start: "Der Teufel schläft nicht" Die neue Weltcup-Saison startet wie gewohnt in Sölden. Vor dem Start gibt Marlies Raich ihre Sicht auf das Duell um den Gesamtweltcup ab. Von Sport Heute 24.10.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mikaela Shiffrin gewann letzte Saison ihre sechste Große Kugel im Gesamtweltcup, doch in dieser Saison tritt die Amerikanerin etwas zurück und wird vor allem im Slalom weniger Rennen absolvieren. Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf den Gesamtweltcup?

Viele Ski-Experten sind sich sicher, dass die Deutsche Emma Aicher heuer die große Favoritin auf den Gesamtweltcup sein wird. Der Grund ist relativ einfach: Sie fährt jede Disziplin und staubt in jeder Disziplin viele Punkte ab.

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Doch die Meinung, dass Aicher die Große Kugel nur mitnehmen muss, teilt ORF-Expertin Marlies Raich nicht, wie sie im Vorfeld des Riesentorlaufs in Sölden sagt: "Wenn man auf die Statistik schaut, geht kein Weg an ihr vorbei. Der Teufel schläft nicht und es kann sehr viel passieren. Die Mikaela fährt heuer auch mehr Super-G-Rennen und sie hat im Super-G auch schon gewonnen."

Abschließend sagt Raich: "Ich sehe das überhaupt nicht so, dass sie (Shiffrin, Anm.) die Favoritenrolle abgegeben hat an Aicher, die Favoritenrolle ist immer noch geteilt."