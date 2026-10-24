i Paula Moltzan jubelt. GEPA Shiffrin fällt zurück US-Girl Moltzan siegt in Sölden bei ÖSV-Debakel Paula Moltzan gelingt der perfekte Auftakt! Sie gewinnt das Auftaktrennen in Sölden vor Lara Colturi und Emma Aicher. Von Sport Heute 24.10.2026, 14:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschung zum Start in die neue Ski-Saison! Paula Moltzan gewinnt den Riesentorlauf in Sölden und feiert damit ihren ersten Weltcup-Sieg. Die 32-jährige US-Amerikanerin setzt sich in einem wahren Hundertstel-Krimi durch.

Nach dem ersten Durchgang lag Moltzan noch auf dem fünften Platz, im Finale gelang ihr allerdings eine beeindruckende Aufholjagd. Am Ende triumphierte die Amerikanerin mit dem hauchdünnen Vorsprung von nur einer Hundertstelsekunde vor Lara Colturi aus Albanien und der Deutschen Emma Aicher.

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Für die österreichischen Ski-Damen verlief der Saisonauftakt hingegen enttäuschend. Lediglich Franziska Gritsch schaffte den Sprung in den zweiten Durchgang. Die Tirolerin belegte in der Endabrechnung den neunten Platz.

Besonders bitter verlief das Rennen für Julia Scheib. Die Steirerin, die sowohl als Sölden-Titelverteidigerin als auch als Gewinnerin der Riesentorlauf-Kugel an den Start gegangen war, schied bereits im ersten Durchgang spektakulär aus.

Dabei war die 28-Jährige auf dem besten Weg zu einer klaren Bestzeit, ehe sie auf dem Innenski wegrutschte und stürzte. Immerhin gab es anschließend Entwarnung: Scheib blieb bei ihrem Abflug unverletzt.