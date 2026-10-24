i Marlies Schild und Rainer Pariasek. ORF "Das ist noch so drinnen" Schild statt Raich – Pariasek leistet sich Fauxpas Vor der Entscheidung im Damen-Riesentorlauf beging ORF-Moderator Rainer Pariasek einen kleinen Fauxpas. Von Sport Heute 24.10.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bevor es in Sölden zur Entscheidung im zweiten Durchgang gekommen ist, hat sich Rainer Pariasek einen kleinen Fauxpas geleistet.

Zur Begrüßung zum Vorbericht des zweiten Durchgangs in Sölden begrüßte Pariasek die Zuseher vor den Fernsehbildschirmen und stellte dann auch Expertin Marlies Raich vor. Diese nannte er aber nicht Raich, sondern bei ihrem Mädchennamen Schild.

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"An unserer Seite Marlies Schild, Marlies Raich. Das ist nach wie vor so drinnen, wenn man sich die alten Ergebnislisten ansieht", so Pariasek zu Raich. Wie reagierte Marlies Raich darauf? Sie nahm das Ganze sportlich und sah darin kein Problem: "Das passt schon."

Marlies und Benjamin Raich sind seit 2004 ein Paar. 2015 heirateten die beiden, seitdem trägt Marlies auch den Namen Raich. Gemeinsam sind sie Eltern von zwei Söhnen und einer Tochter.