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ÖSV-Star Marco Schwarz.
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Das sind die Nummern

ÖSV-Asse kommen im Sölden-RTL im Doppelpack

Nach den Frauen starten nun auch die Männer in die neue Weltcup-Saison. Das sind die Nummern für den Riesentorlauf in Sölden.
Von Sport Heute
24.10.2026, 20:00
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Die Frauen haben ein Ski-Spektakel vorgelegt und nun sind die Männer dran. Am Sonntag steht auf dem Rettenbachferner in Sölden das erste Rennen der neuen Saison auf dem Programm: der traditionelle Gletscher-Riesentorlauf (1. Durchgang ab 10 Uhr).

Dabei haben Österreichs Ski-Stars gute Nummern erwischt. Stefan Brennsteiner als heißestes ÖSV-Eisen geht mit Nummer zwei ins Rennen, Marco Schwarz folgt unmittelbar danach mit der Startnummer drei. Die beiden ÖSV-Läufer gehören zur absoluten Riesentorlauf-Elite.

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Eröffnet wird die neue Weltcup-Saison der Männer vom Norweger Atle Lie McGrath. Der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen erhielt die Nummer vier. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt startet mit Nummer sechs, unmittelbar hinter seinem Landsmann Loic Meillard (5). Henrik Kristoffersen aus Norwegen schließt die Spitzengruppe der besten Sieben ab.

Im Fokus stehen aber auch noch der Slowene Zan Kranjec (8), Timon Haugan aus Norwegen (13) oder River Radamus aus den USA (14).

Die weiteren ÖSV-Stars

Als dritter Österreicher geht Raphael Haaser mit Startnummer 16, direkt hinter der Top-Gruppe, ins Rennen. Joshua Sturm fährt mit Nummer 22 und Patrick Feurstein unmittelbar dahinter mit Nummer 23. Lukas Feurstein geht mit Nummer 45 ins Rennen. Hohe Nummern haben Noel Zwischenbrugger (57) und Weltcup-Debütant Jakob Eisner (69).

Der erste Durchgang auf dem Rettenbachferner in Sölden beginnt um 10 Uhr. Der entscheidende zweite Durchgang folgt dann um 13 Uhr.

red, 24.10.2026, 20:00
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