i ÖSV-Ass Stefan Brennsteiner. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 10 Uhr: ÖSV-Stars greifen im Sölden-RTL an

Nach den Frauen sind nun die Männer dran. Österreichs Ski-Stars greifen beim Saisonauftakt im Riesentorlauf von Sölden an. Wir tickern live.