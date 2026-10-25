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Ab 17 Uhr! LASK empfängt Salzburg im Liga-Topspiel

Der LASK und Salzburg kämpfen im Liga-Topspiel um den Anschluss an Leader Rapid. Kann der Meister die "Bullen" auf Rang 2 überholen?