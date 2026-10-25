i Konrad Laimer arbeitet an seinem Comeback. IMAGO/ANP

Bundesliga im "Heute"-Ticker

Ab 17:30 Uhr: Bayern nach Kompany-Schock im Top-Spiel

Nach dem Todesfall um Joshua Kimmichs Vater und dem Schock um Trainer Vincent Kompany müssen die Bayern gegen Freiburg bestehen. Wir tickern live.