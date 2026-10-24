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Live ab 19:30 Uhr: Rapid im Heimspiel gegen Lustenau

Der SK Rapid will gegen Lustenau den nächsten Sieg einfahren und die Tabellenspitze zementieren. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
24.10.2026, 05:00
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red, 24.10.2026, 05:00
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