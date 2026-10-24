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Der neue Wolfsberg-Trainer Manfred Schmid.
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"Heute"-Ticker

Live ab 17 Uhr: Schmid feiert Comeback in Hartberg

Manfred Schmid ist zurück als Trainer des Wolfsberger AC. Im ersten Spiel kommt er gleich zurück zu seinem Ex-Klub Hartberg. Wir tickern live.
Von Sport Heute
24.10.2026, 05:00
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red, 24.10.2026, 05:00
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