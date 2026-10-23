Startseite
Austria-Kapitän Manfred Fischer.
Austria-Kapitän Manfred Fischer.
GEPA pictures
"Heute"-Ticker

Live ab 19:30 Uhr: Austria im Keller-Duell gegen Altach

Die Austria will gegen Altach einen Schritt aus der Krise machen. Wir tickern das Duell live.
Von Sport Heute
23.10.2026, 07:47
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
red, 23.10.2026, 07:47
Mehr zum Thema
SC Rheindorf Altach FK Austria Wien Bundesliga

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote