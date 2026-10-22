Startseite
Jubelt Salzburg in Celje?
Jubelt Salzburg in Celje?
GEPA pictures
"Heute"-Ticker

Live ab 21 Uhr: Salzburg ist in Celje gefordert

Der FC Red Bull Salzburg möchte in Celje den erwarteten Pflichtsieg einfahren. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
22.10.2026, 07:52
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
red, 22.10.2026, 07:52
Mehr zum Thema
FC Red Bull Salzburg Live

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote