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Jubelt Salzburg in Celje?
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"Heute"-Ticker
Live ab 21 Uhr: Salzburg ist in Celje gefordert
Der FC Red Bull Salzburg möchte in Celje den erwarteten Pflichtsieg einfahren. Wir tickern das Spiel live.
Von
Sport Heute
22.10.2026, 07:52
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red,
22.10.2026, 07:52
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