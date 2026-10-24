Startseite
Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter.
Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter.
IMAGO/Jan Huebner
"Heute"-Ticker

Live ab 18:30 Uhr: BVB empfängt Hütter zum Topspiel

Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt umCoach Adi Hütter zum Topspiel der 7. Runde. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
24.10.2026, 05:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
red, 24.10.2026, 05:00
Mehr zum Thema
Borussia Dortmund Deutsche Bundesliga Live

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote