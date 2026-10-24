i Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter. IMAGO/Jan Huebner

"Heute"-Ticker

Live ab 18:30 Uhr: BVB empfängt Hütter zum Topspiel

Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt umCoach Adi Hütter zum Topspiel der 7. Runde. Wir tickern das Spiel live.