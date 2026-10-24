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Michael Gregoritsch
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"Heute"-Ticker

Live ab 15:30 Uhr: Duell der ÖFB-Stars in Augsburg

Der 7. Spieltag in der deutschen Bundesliga steht an. In Augsburg treffen gleich mehrere ÖFB-Stars aufeinander. Wir tickern die Konferenz live.
Von Sport Heute
24.10.2026, 05:00
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red, 24.10.2026, 05:00
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