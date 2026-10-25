Knie-Sorge nach Crash – so geht es ÖSV-Star Scheib

Aufatmen bei den österreichischen Ski-Fans! Julia Scheib scheint ihren spektakulären Abflug beim Riesentorlauf in Sölden am Samstag ohne Verletzungen überstanden zu haben.
Die 28-Jährige war nach knapp 30 Sekunden zu Sturz gekommen. Besonders bitter: Scheib hat bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Nach ihrem Crash hatte die ÖSV-Dame im ORF-Interview zwar erste Entwarnung gegeben, aber auch erklärt: "Ich spür schon das Knie, aber es ist nichts Gröberes."
Am Sonntag folgte nun die nächste gute Nachricht. ORF-Moderator Rainer Pariasek gab vor dem Herren-Rennen in Sölden ein erfreuliches Update zum Zustand des österreichischen Ski-Stars.
"Alles gut, es ist nichts passiert bei ihrem Highsider", erklärte Pariasek.
Damit dürfte Ski-Österreich endgültig aufatmen. Scheib scheint bei ihrem spektakulären Sturz mit dem Schrecken davongekommen zu sein.