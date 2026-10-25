i Das Zieltransparent fliegt in Sölden wegen Starkwinds davon. ORF Wetter-Wirbel Start von Sölden-RTL der Männer muss verschoben werden Wetter-Wirbel beim Ski-Weltcup in Sölden! Der Riesentorlauf der Männer muss am Sonntag von einem tiefer gelegenen Start beginnen. Von Sport Heute 25.10.2026, 09:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Weltcup-Auftakt der Ski-Herren am Rettenbachferner beginnt mit einer kurzfristigen Änderung. Die Veranstalter haben am Sonntagmorgen entschieden, den Start des Riesentorlaufs nach unten zu verlegen. Damit wird der erste Saisonbewerb der Männer auf einer verkürzten Strecke ausgetragen.

Grund für die Maßnahme sind die Wetterbedingungen in Sölden. Statt vom ursprünglich vorgesehenen Startbereich gehen die Athleten nun vom Reservestart ins Rennen. Dadurch fallen die ersten Fahrsekunden der Strecke weg.

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Immerhin gibt es für die Ski-Fans vorerst Entwarnung beim Zeitplan. Der erste Durchgang soll wie vorgesehen um 10 Uhr beginnen. Das Finale der besten 30 Läufer ist weiterhin für 13 Uhr angesetzt.

Schon am Samstag hatte das Wetter für Schwierigkeiten gesorgt. Nach nächtlichem Schneefall musste der Riesentorlauf der Frauen um eine halbe Stunde verschoben werden. Anders als bei den Männern konnte der Bewerb aber über die gesamte Strecke stattfinden.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Ob die geplanten Startzeiten am Sonntag tatsächlich eingehalten werden können, hängt von der weiteren Wetterentwicklung ab. Vorerst bleibt es beim ursprünglichen Programm – allerdings mit einem kürzeren Riesentorlauf.