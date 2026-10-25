i Stefan Brennsteiner GEPA pictures Sölden-Riesenslalom ÖSV-Star auf Stockerlkurs: "Im Zweiten geht's besser!" Stefan Brennsteiner greift im ersten Saisonrennen in Sölden nach dem Stockerl. Er liegt zur Halbzeit auf Rang drei. Marco Schwarz schied im RTL aus. Von Sport Heute 25.10.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lucas Pinheiro Braathen liegt im ersten Saisonrennen der Herren zur Halbzeit auf Siegeskurs. Der Brasilianer fuhr beim Riesenslalom von Sölden mit Startnummer 4 auf Rang eins: "Ich habe einen starken Lauf erwischt."

Erfreulich aus heimischer Sicht: Hinter dem Dominator und dem Schweizer Loic Meillard (+0,24 Sekunden) liegt Stefan Brennsteiner zur Halbzeit ebenfalls auf Podiumskurs. Dem ÖSV-Läufer fehlen 0,49 Sekunden auf den Führenden.

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Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Vor dem zweiten Durchgang (Start, 13 Uhr – im "Heute"-Liveticker) lässt er sogar noch eine Kampfansage folgen: "Es war im Steilhang ein bisschen zu brav. Ich hätte mehr auf Attacke fahren müssen. Es ist mir einigermaßen gelungen, den Speed aufrecht zu erhalten. Aber: Im Zweiten geht's besser."

Keinen Grund zur Freude lieferte hingegen die Fahrt von Marco Schwarz. Der Kärntner erwischte einen rabenschwarzen Auftakt in die Saison. "Blacky" rutschte noch vor der ersten Zwischenzeit auf Bindung und Skischuh aus – sein Rennen war nach nur zwölf Fahrsekunden vorzeitig beendet.

Schwarz über sein Aus: "Sehr schade, ich kann jetzt nach vier Toren sehr wenig sagen. Sehr bitterer Start, aber es gibt Schlimmeres. Die ganze Saison liegt vor mir."

Brennsteiner wird um sein Podium hart kämpfen müssen. Ihm sitzt der große Ski-Superstar Marco Odermatt mit nur sechs Hundertstelsekunden Rückstand im Nacken.

Die Rückstände der weiteren Österreicher:

Patrick Feurstein +1,15 Sekunden

Joshua Sturm +1,16

Raphael Haaser +1,28

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