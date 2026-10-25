i Stefan Brennsteiner GEPA pictures Braathen-Sieg Bitterer Sölden-Auftakt! ÖSV-Stars verpassen Stockerl Stefan Brennsteiner verpatzt auf Stockerl-Kurs den zweiten Durchgang, Raphael Haaser wird Fünfter: Kein ÖSV-Stockerl zum Saisonstart in Sölden. Von Sport Heute 25.10.2026, 13:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lucas Pinheiro Braathen rast im ersten Saisonrennen zum Riesenslalom-Sieg in Sölden! Der Ski-Brasilianer gewinnt vor den Schweizern Loic Meillard (+0,48 Sekunden) und Marco Odermatt (+0,49).

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Die ÖSV-Stars gehen trotz aussichtsreichen Halbzeit-Standes leer aus. Stefan Brennsteiner lag nach Lauf 1 noch auf Stockerlkurs, war vor Odermatt Dritter. Der zweite Durchgang misslingt dem Österreicher dann mit der nur 22. Laufzeit – Brennsteiner wird Elfter mit 1,21 Sekunden Rückstand.

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Brennsteiner: "Normal kann ich meine Fahrten gut einschätzen. Ich hätte mich eigentlich nicht so schlecht gefühlt."

Haaser mit Laufbestzeit

Bester ÖSV-Läufer nach einer Aufholjagd in der Entscheidung wird Raphael Haaser. Der Innsbrucker macht mit der besten Laufzeit 15 Plätze gut und katapultiert sich auf den starken fünften Platz vor.

Haaser: "Die eine oder andere Laufbestzeit ist mir schon gelungen. Von dem her nicht ganz so überraschend. Gut wäre, wenn es mir einmal in zwei Läufen gelingen würde."

Bitteres Schwarz-Aus

Für den großen ÖSV-Star Marco Schwarz endete das erste Saisonrennen hingegen schon nach zwölf Fahrsekunden. Der Kärntner rutschte noch vor der ersten Zwischenzeit bei einem Linksschwung auf dem Skischuh weg.

Braathen bleibt das Maß aller Dinge. Er hatte im Vorjahr die letzten beiden Riesentorläufe gewonnen, Olympia-Gold und die kleine Kristallkugel abgeräumt – und konnte seine Traumform offenkundig über den Sommer konservieren.

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