i Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde. GEPA pictures Er braucht Pflege Mama zieht für verletzten Ski-Star nach Österreich Aleksander Aamodt Kilde riss sich im Training die Achillessehne, ist wieder schwer verletzt und braucht Betreuung. Die übernimmt nun seine Mutter. Von Sport Heute 27.10.2026, 06:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rührende Familienhilfe für Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde! Nach seinem schweren Trainingssturz in Chile ist der Norweger auf Unterstützung im Alltag angewiesen. Deshalb hat seine Mutter Kristin kurzerhand ihre Koffer gepackt und ist zu ihrem Sohn nach Innsbruck gezogen. Dort lebt Kilde mit seiner Verlobten, Ski-Superstar Mikaela Shiffrin.

Der 34-Jährige hatte sich am 14. Oktober bei einem Sturz die Achillessehne gerissen. Für den ehemaligen Gesamtweltcupsieger bedeutet das das Aus für die gesamte kommende Ski-Saison. Derzeit trägt er eine Schiene am rechten Fuß und ist auf eine spezielle Gehhilfe angewiesen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Als seine Mutter von dem Unfall erfuhr, war sie gerade mit Freundinnen auf Sizilien unterwegs. Doch nach dem Anruf ihres Sohnes zögerte sie nicht lange und setzte sich ins nächste Flugzeug. Mittlerweile ist sie sogar vorübergehend in seine Wahlheimat Tirol gezogen.

Mama pflegt Kilde bis Ende November

"Ja, das bin ich. Allerdings nur mit Sommerkleidung, weil ich keine Wintersachen dabei hatte", erzählt Kristin Aamodt Kilde gegenüber "VG" und "NRK". Mit einem Augenzwinkern ergänzt sie: "Jetzt muss ich schauen, was ich im Kleiderschrank von Mikaela finde. Ich werde bis Ende November hierbleiben."

Gemeint ist US-Skistar Shiffrin. Während Kilde daran arbeitet, wieder gesund zu werden, übernimmt seine Mutter wichtige Aufgaben im Alltag. Sie kocht für ihn, erledigt Einkäufe und bringt ihn zu seinen Terminen.

Für Kilde ist die familiäre Unterstützung nach seiner langen Verletzungsgeschichte besonders wertvoll. Schon 2024 hatte ihn ein schwerer Sturz in Wengen monatelang außer Gefecht gesetzt. Nun steht er erneut vor einer langen Rehabilitation. "Zum Glück habe ich wunderbare Menschen um mich herum", sagt der 34-Jährige. Ob er noch einmal in den Weltcup zurückkehrt, ist offen.