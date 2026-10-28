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Katharina Gallhuber fällt aus.
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Bittere Nachrichten

Das Knie! ÖSV-Technik-Ass verpasst die nächsten Rennen

Slalom-Spezialistin Katharina Gallhuber muss sich einer Operation am Knie unterziehen und fällt damit für die ersten Rennen aus.
Von Sport Heute
28.10.2026, 14:36
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Bittere Nachrichten für Österreichs Ski-Damen! Slalom-Spezialistin Katharina Gallhuber muss sich einer Operation am Knie unterziehen und fällt damit für die ersten Rennen der neuen Weltcup-Saison aus.

Wie die 29-jährige Niederösterreicherin auf Social Media bekannt gab, musste sie sich einer Knie-Arthroskopie unterziehen. Deshalb wird die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin in den kommenden Wochen eine Zwangspause einlegen müssen.

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"Mein Blick bleibt nach vorne gerichtet und ich werde alles tun, um bald wieder auf der Piste zu stehen", zeigt sich Gallhuber trotz des Rückschlags kämpferisch.

Damit verpasst die ÖSV-Athletin zumindest den Auftakt in die neue Slalom-Saison. Das erste Rennen steht am 14. November im finnischen Levi auf dem Programm. Anschließend gastiert der Weltcup am 21. November in Gurgl und am 29. November im US-amerikanischen Killington.

Am 22. Dezember folgt der nächste Slalom in Courchevel. Ob Gallhuber bis dahin wieder an den Start gehen kann, ist noch offen.

Das große Saisonhighlight steigt im Februar bei der Ski-Weltmeisterschaft in Crans-Montana. Dort könnte die Niederösterreicherin ihre bislang noch fehlende WM-Medaille ins Visier nehmen.

    Bei Olympischen Spielen durfte Gallhuber bereits zweimal Edelmetall bejubeln. 2018 holte sie in Pyeongchang Bronze im Slalom sowie Silber im Teambewerb.

    red, 28.10.2026, 14:36
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