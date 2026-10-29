i ÖSV-Ass Cornbelia Hütter. GEPA pictures Risiko ist zu groß Nach Weltcup-Absage! FIS findet Ersatz-Austragungsort Nach der Absage der Weltcup-Rennen in Narvik hat die FIS einen Ersatz gefunden. Die Speed-Rennen der Frauen werden nun in Kvitfjell ausgetragen. Von Sport Heute 29.10.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ski-Weltcup der Frauen bekommt einen neuen Austragungsort! Nachdem die geplanten Speed-Rennen im norwegischen Narvik abgesagt werden mussten, hat der Ski-Weltverband FIS nun eine Ersatzlösung gefunden.

Wie die Veranstalter am Donnerstag bekannt gaben, werden die Rennen am 12. und 13. März im norwegischen Kvitfjell ausgetragen. Dort machte der Weltcup bereits in der vergangenen Saison Station, als das große Saisonfinale über die Bühne ging.

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Der Zeitplan steht ebenfalls bereits fest. Am Mittwoch (10. März) und Donnerstag (11. März) sind zwei Abfahrtstrainings vorgesehen. Am Freitag (12. März) folgt die Abfahrt, ehe am Samstag (13. März) der Super-G auf dem Programm steht.

Ursprünglich hätten die Rennen in Narvik stattfinden sollen. Aufgrund von Verzögerungen beziehungsweise Risiken bei der Fertigstellung der Rennanlage zog die FIS allerdings die Reißleine.

"Narvik hat sich zu größeren Bauarbeiten verpflichtet und leistet dabei hervorragende Arbeit. Bei einem Weltcup können wir aber einfach keine Risiken eingehen", erklärte FIS-Rennchef Peter Gerdol.

Statt den Weltcup unter Zeitdruck auszutragen, soll sich Narvik nun vollständig auf die Vorbereitung der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2029 konzentrieren. "Wir sind uns alle einig, dass Narvik seine gesamte Kraft besser in eine hochmoderne Anlage für die Alpine Ski-WM 2029 stecken sollte", so Gerdol.