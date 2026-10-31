i Auf der Skisprunganlage von Planica ist ein Springer offenbar schwer gestürzt. GEPA pictures "Horror von Planica" Skispringer nach Sturz wohl schwer verletzt Ein schwerer Sturz auf den Schanzen von Planica sorgt für großes Bangen im Skispringen. Nach einem Sturz musste sogar der Hubschrauber landen. Von Sport Heute 31.10.2026, 13:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um einen Skispringer in Slowenien! Auf der Schanzenanlage von Planica ist es am Freitag zu einem schweren Sturz gekommen. Der betroffene Athlet musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Über seinen Gesundheitszustand und seine Identität ist bislang nichts Näheres bekannt.

Wie der örtliche Rettungsdienst bestätigte, ging am Freitag um 9.57 Uhr ein Notruf von der Schanzenanlage ein. Ein Skispringer war gestürzt und benötigte medizinische Hilfe. Die Einsatzkräfte organisierten daraufhin den Transport per Hubschrauber in ein nahe gelegenes Spital.

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"Horror von Planica"

Wer bei dem Unfall verletzt wurde, ist weiterhin unklar. Auch zur Schwere der Verletzungen machten die Behörden zunächst keine Angaben. Das slowenische Portal "Ekipa" berichtete unter der Schlagzeile "Horror in Planica" über den Vorfall. Weitere Einzelheiten wurden aber auch dort nicht bekannt.

Bis Samstagvormittag lag noch kein neues Update der zuständigen Behörden vor. Damit bleibt offen, wie es dem verunglückten Athleten geht und wie es zu dem folgenschweren Sturz kommen konnte.

Schwere Stürze auf legendärer Schanze

Die Skiflugschanze in Planica ist für spektakuläre Weiten, aber auch für schwere Unfälle bekannt. Erst im März 2026 stürzte der Slowene Nik Heberle im Training und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Besonders dramatisch war der Unfall von Daniel-Andre Tande im Jahr 2021. Der Norweger wurde nach seinem Sturz in ein künstliches Koma versetzt und lag knapp drei Wochen im Spital.

Tande beendete 2024 seine Karriere und erklärte damals, nach dem Unfall beim Skispringen "mehr Angst als Freude" empfunden zu haben. Gleichzeitig ist Planica Schauplatz historischer Rekorde: Domen Prevc flog 2025 auf 254,5 Meter, seine Schwester Nika stellte 2026 mit 242,5 Metern einen neuen Frauen-Weltrekord auf. Nun sorgt die Schanze erneut für Schlagzeilen – diesmal wegen eines besorgniserregenden Unfalls.