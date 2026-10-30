i Russland ist wieder dabei. imago images/ActionPictures Österreich kritisiert es Eishockey-Hammer! Russland darf wieder an WM teilnehmen Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat entschieden, dass russische Nationalmannschaften wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Von Sport Heute 30.10.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat entschieden, dass russische Nationalmannschaften wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Damit könnte Russland bereits bei der Männer-WM 2027 in Deutschland auf die große Eishockey-Bühne zurückkehren.

Seit Februar 2022 waren russische Teams aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine von Wettbewerben des Weltverbandes IIHF ausgeschlossen. Nun gab der CAS einer Berufung des russischen Verbandes statt und hob den Ausschluss für die Saison 2026/27 mit sofortiger Wirkung auf.

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Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die vom Weltverband angeführten Sicherheitsbedenken nicht ausreichend nachgewiesen worden seien. Ein Ausschluss aufgrund der Nationalität sei nur bei belegbaren Sicherheitsrisiken zulässig.

Die IIHF zeigte sich mit dem Urteil nicht einverstanden, kündigte aber an, die Entscheidung zu akzeptieren. Auch der Österreichische Eishockeyverband reagierte mit deutlicher Kritik.

"Die Position des Verbands ist unverändert: Der ÖEHV lehnt die Rückkehr Russlands klar ab", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Gleichzeitig unterstützt der österreichische Verband den Weltverband bei der Prüfung weiterer Schritte.

Besonders brisant: Sollte Russland tatsächlich bei der WM 2027 antreten, könnte ausgerechnet die Ukraine ihren Startplatz verlieren. Die Ukrainer hatten sich erstmals seit 2007 wieder für die Top-Division qualifiziert.

Auch für Österreich könnte das Urteil Folgen haben. Das ÖEHV-Team sollte bei der WM in Mannheim unter anderem auf Deutschland, Finnland, Schweden, die Schweiz und die Ukraine treffen. Ob der Spielplan nun angepasst werden muss, ist noch offen.

Die Rückkehr Russlands bringt zudem organisatorische Fragen mit sich. Unter anderem müssen mögliche Einreisebeschränkungen, Sicherheitsmaßnahmen und Änderungen am Turnierformat geklärt werden.