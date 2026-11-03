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Michelle Gisin schnallt die Ski ab.
Michelle Gisin schnallt die Ski ab.
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"Für Drumherum nicht bereit"

Ski-Olympiasiegerin beendet sofort ihre Karriere

Die Schweizerin Michelle Gisin tritt von der Ski-Bühne ab. Die 32-Jährige kehrt nach ihrem schweren Sturz nicht mehr auf die Piste zurück.
Von Sport Heute
03.11.2026, 11:34
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Die Schweizer Ski-Rennläuferin Michelle Gisin hat am Dienstag ihr Karriereende bekannt gegeben. Die zweifache Olympiasiegerin kehrt damit nach ihrem schweren Trainingssturz (Kreuz- und Innenbandriss, Blessuren am Handgelenk, schwere Verletzung an der Halswirbelsäule) im Dezember 2025 nicht mehr in den Weltcup zurück.

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"In der Reha war es wahnsinnig wichtig, das Ziel zu haben, zurück auf Ski zu kommen. Ich habe deshalb in wenigen Wochen große Fortschritte gemacht", erklärte die 32-Jährige. "Ich wäre auch bereit gewesen, wieder auf Ski zu kommen – das wäre nicht die Schwierigkeit. Für das ganze Drumherum war ich aber nicht bereit. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, mit einer Startnummer herunterzufahren. Das habe ich oft genug gemacht."

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    Gisin weiter: "Ich will eine unglaublich schöne, erfolgreiche Karriere nicht auf der Physio-Liege beenden. Ich bin dankbar für die unglaublichen Jahre, die ich auf diesem Level fahren konnte. Ich bin froh, in Zukunft die Pisten selbst auswählen zu können und da zu fahren, wo ich Lust habe."

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    Bei den Olympischen Spielen kürte sich Gisin sowohl 2018 in Pyeongchang als auch in Peking zur Olympiasiegerin in der Kombination. In Peking holte sie zudem noch Bronze im Super-G. Bei Weltmeisterschaften gewann die Allrounderin in der Kombi 2017 Silber, 2021 Bronze.

    Zudem stand die Schweizerin in 291 Weltcup-Rennen 22-mal auf dem Podest und feierte dabei zwei Siege.

    "Michelle war während ihrer 13 Jahre im Weltcup stets eine große Bereicherung für unser Team – sowohl sportlich, vor allem aber auch menschlich. Dass sie Podestplätze in allen Disziplinen herausfahren konnte, zeigt ihre große Klasse als Allrounderin. Für ihre weitere Zukunft abseits der Rennstrecken wünsche ich ihr im Namen von Swiss-Ski das Allerbeste", so Hans Flatscher, Alpin-Direktor von Swiss-Ski.

    red, Akt. 03.11.2026, 11:46, 03.11.2026, 11:34
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