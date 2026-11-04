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ÖSV-Ass Jakob Eisner hat sich beim Training in Sölden verletzt.
ÖSV-Ass Jakob Eisner hat sich beim Training in Sölden verletzt.
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Es passierte im Training

Verletzung wirft große ÖSV-Hoffnung zurück

Jakob Eisner war drauf und dran, im Ski-Weltcup Fuß zu fassen. Doch nun wirft eine Trainingsverletzung den Kärntner zurück.
Von Sport Heute
04.11.2026, 21:07
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Verletzungsschock für Österreichs große Ski-Hoffnung! Jakob Eisner hat sich beim Slalomtraining in Sölden verletzt. Der ÖSV-Läufer muss nun eine mehrwöchige Zwangspause einlegen.

Wie Ski Austria auf Instagram bekannt gab, fädelte Eisner beim Training in Sölden ein und zog sich dabei einen Teilriss des rechten Syndesmosebandes zu.

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Die voraussichtliche Ausfallzeit beträgt laut heimischem Skiverband vier bis sechs Wochen. Damit muss Eisner in der frühen Phase der Skisaison einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen, wird zumindest die Slaloms in Levi (15. November) und Gurgl (22. November) verpassen, danach geht es für den Ski-Weltcup nach Übersee.

Eisner, ein 23-jähriger Kärntner, hat beim Saisonauftakt auf dem Rettenbachferner in Sölden im Riesentorlauf sein Weltcup-Debüt gegeben. Er hatte sich zuvor in der teaminternen Qualifikation durchgesetzt. Als 59. hatte es Eisner allerdings deutlich nicht in die Entscheidung geschafft. Das lag auch an seiner hohen Startnummer.

red, 04.11.2026, 21:07
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