i William Poromaa und Cecilie Wasler Fone (r.) sind getrennt. Reuters "Es ist gut so" Kuss erregte Aufsehen, jetzt ist Ski-Star wieder solo William Poromaa und Cecilie Wasler Fone haben sich getrennt. Der schwedische Langläufer bestätigt das Liebes-Aus und spricht über sein Single-Leben. Von Sport Heute 05.11.2026, 05:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der WM 2025 machten sie ihre Liebe mit einem Kuss öffentlich. Jetzt ist alles vorbei. Langlauf-Star William Poromaa (25) und die Norwegerin Cecilie Wasler Fone (24) sind kein Paar mehr.

Im Interview mit der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" bestätigte der WM-Silbermedaillengewinner die bislang nicht öffentlich bekannte Trennung. "Ich habe keine Lebensgefährtin." Auf die Nachfrage, ob er Single sei, antwortete der Schwede: "Genau."

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Im Frühjahr 2025 hatte das Paar noch für Schlagzeilen gesorgt. Nach Poromaas Silbermedaille im 50-Kilometer-Rennen bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim küsste ihn im Zielbereich eine damals unbekannte Frau. Es war Wasler Fone.

Nach dem Liebes-Aus konzentriert sich Poromaa auf sich und seinen Sport. Über das Single-Leben sagte er: "Es ist gut. So kann man an sich arbeiten, sich auf sich selbst konzentrieren und versuchen, ein so guter Langläufer wie möglich zu werden. Das ist also ziemlich schön."

Mit diesem Foto machten die beiden 2025 ihre Beziehung öffentlich. IMAGO/Bildbyran

Die Trennung verarbeitete der Schwede mit viel Training. Außerdem verbrachte er Zeit mit Freunden und seiner Familie. Vor seiner Beziehung mit Wasler Fone war Poromaa bis Herbst 2022 mit der zweifachen Olympiasiegerin Frida Karlsson liiert.

Über sein Leben als Spitzensportler erklärte er: "Man bringt mit dem Körper Leistung und tut alles, um so gut wie möglich zu werden. Es ist eben ein besonderes Leben und manchmal kann es schön sein, das in aller Ruhe tun zu können."