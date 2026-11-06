i Ski-Queen Mikaela Shiffrin. GEPA pictures Insta-Post verrät alles Shiffrin macht ihre große Ski-Ansage nun wahr Mikaela Shiffrin hat es angekündigt. Und jetzt bestätigte sie es auch. In ihrer Spezialdisziplin wird man die US-Amerikanerin vorerst nicht sehen. Von Sport Heute 06.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Shiffrin verzichtet auf die ersten beiden Slaloms der neuen Saison. Die 31-jährige US-Amerikanerin wird weder in Levi am 14. November noch beim ÖSV-Heimrennen in Gurgl am 21. November an den Start gehen. Damit fehlt die beste Slalomläuferin der letzten Jahre bei den beiden Rennen.

Schon vor Saisonbeginn hatte Shiffrin angekündigt, in diesem Winter in ihrer Paradedisziplin kürzertreten zu wollen. Stattdessen will die amtierende Gesamtweltcupsiegerin ihren Fokus verstärkt auf Riesentorlauf und Super-G legen. Jetzt macht sie mit ihrer Entscheidung ernst.

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Shiffrin macht ernst

Auf Instagram bestätigte die Ski-Queen ihren nächsten Weltcup-Auftritt mit einer knappen Botschaft: "Wir sehen uns in Killington." Dort stehen am 28. November ein Riesentorlauf und am 29. November ein Slalom auf dem Programm. Shiffrin wird wohl beide Rennen in ihrer Heimat bestreiten, bis dahin pausieren.

Der Verzicht kommt nicht ganz überraschend. Wie Shiffrin selbst verrät, stand sie erst in dieser Woche erstmals seit dem Weltcup-Finale im vergangenen März in Hafjell wieder auf Slalom-Skiern. Damit hat die US-Amerikanerin bisher kein Schneetraining mit den ganz kurzen Brettern absolviert.

Dabei ist ihre Bilanz im Slalom einzigartig: 73 Weltcupsiege, neun kleine Kristallkugeln, vier WM-Titel und zweimal Olympia-Gold stehen zu Buche. Allein in der vergangenen Saison gewann Shiffrin neun Slalomrennen. In Levi und Gurgl müssen sich ihre Konkurrentinnen nun ohne die Dominatorin messen.