i ÖSV-Star Manuel Feller. GEPA pictures Vize-Weltmeister profitiert Nächster Rückschlag für ÖSV-Star Manuel Feller Manuel Feller muss passen. Der ÖSV-Technik-Star lässt den Weltcup-Slalom im finnischen Levi aus. Dafür rückt ein Ex-Vize-Weltmeister ins Team. Von Sport Heute 07.11.2026, 12:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für Österreichs Ski-Fans! Manuel Feller verpasst den Auftakt der Slalom-Saison im finnischen Levi am kommenden Wochenende (15. November). Der Tiroler ist nach seinen hartnäckigen Verletzungsproblemen noch nicht bereit für einen Renneinsatz. Damit muss das ÖSV-Team beim ersten Slalom des Winters auf einen seiner größten Stars verzichten.

"Mein Training läuft sehr gut und es wird von Woche zu Woche besser", erklärt Feller. Dennoch reicht es für einen Start am kommenden Wochenende nicht. "Insbesondere im konditionellen Bereich" habe er noch Trainingsrückstand. Außerdem fehlen dem 34-Jährigen noch Läufe über die volle Renndistanz von 50 bis 60 Sekunden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Verletzungsprobleme nach Olympia

Hinter Feller liegt eine schwierige Zeit. Der Kitzbühel-Sieger musste die vergangene Saison nach den Olympischen Spielen wegen Rücken- und Leistenproblemen vorzeitig beenden. Anschließend ließ er sich operieren. Ein erneuter Bandscheibenvorfall warf ihn in der Rehabilitation zusätzlich zurück. Jetzt will der Tiroler bei seinem Comeback nichts überstürzen.

Ein konkretes Ziel hat Feller aber bereits im Visier: den Heim-Slalom in Gurgl in zwei Wochen. "Daher werde ich in Levi noch nicht am Start stehen und weiter hart an meinem Comeback arbeiten. Mein Ziel ist es, beim Heimweltcup in Gurgl wieder ins Renngeschehen einzusteigen", kündigt er an. Ob der Plan aufgeht, hängt von seinen Fortschritten in den kommenden Trainingstagen ab.

Ticket für Ex-Vize-Weltmeister

Von Fellers Ausfall profitiert Adrian Pertl. Der Slalom-Vizeweltmeister von 2021 steht im achtköpfigen ÖSV-Aufgebot für Levi und bekommt damit die Chance, gleich beim Saisonauftakt aufzuzeigen, ursprünglich war der Kärntner in der Qualifikation gescheitert. Neben ihm nominierte Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer Fabio Gstrein, Michael Matt, Dominik Raschner, Simon Rueland, Johannes Strolz und Joshua Sturm. Für eine Premiere sorgt zudem Oscar Heine. Der 23-Jährige wird in Levi sein Weltcupdebüt feiern.

Das Frauen-Team bilden Natalie Falch, Lisa Hörhager, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Leonie Raich, Valentina Rings-Wanner und Katharina Truppe.