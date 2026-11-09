i US-Präsident Donald Trump (rechts) fällt der Ukraine einmal mehr in den Rücken. REUTERS Russen dürfen Gebiete behalten Ukraine wird laut Trump bald "etwas andere Form haben" US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem baldigen Ende des Ukraine-Kriegs. Doch dafür könnte das Land große Gebiete an Russland verlieren. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 06:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump sorgt mit neuen Aussagen zum Ukraine-Krieg für Aufsehen. In einem Interview mit der US-Sendung "60 Minutes" zeigte sich der Republikaner überzeugt, dass der russische Angriffskrieg bald beendet werden könnte. Gleichzeitig stimmte er die Ukraine auf schmerzhafte territoriale Verluste ein.

"Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben", erklärte Trump. Damit deutete der US-Präsident an, dass die Ukraine im Zuge eines Friedensabkommens Gebiete an Russland verlieren könnte.

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Russland will große Teile der Ukraine behalten

Russland beansprucht nicht nur die seit Beginn des Angriffskriegs besetzten Gebiete im Osten der Ukraine, sondern auch den weiterhin von Kiew kontrollierten Teil der Donbass-Region. Zudem will Kremlchef Wladimir Putin die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten.

Die Ukraine lehnt solche Gebietsabtretungen bisher ab und verweist auf ihre verfassungsrechtlich garantierte territoriale Integrität.

Trump hatte bereits zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Jänner 2025 angekündigt, den Krieg rasch beenden zu wollen. Zeitweise behauptete er sogar, den Konflikt innerhalb von 24 Stunden lösen zu können.

Trump: "Russland sehr respektlos behandelt"

Als größtes Hindernis für ein Kriegsende bezeichnete Trump nun den persönlichen Hass zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Putin.

Auf die Frage von Reporter Ross Douthat, ob Selenskyjs Haltung angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei, antwortete Trump: "Nun, ist es – aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt."

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Ob er Putin oder Selenskyj mehr vertraue, wollte der US-Präsident nicht beantworten. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass ihn der Kremlchef nicht hinhalte. "Niemand war Russland gegenüber härter als ich", behauptete Trump.

Trotz Sanktionen: Trump erlaubt russischen Diesel

Für Kritik sorgt unterdessen eine jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, die den Verkauf von russischem Diesel ermöglicht. Trump verteidigte die Entscheidung mit der angespannten Lage auf dem Weltmarkt.

In den USA wird der Schritt allerdings auch als Versuch gewertet, die infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Spritpreise zu senken. Die hohen Treibstoffkosten hatten zuletzt auch politische Folgen: Bei der US-Kongresswahl in der vergangenen Woche mussten Trumps Republikaner eine schwere Niederlage hinnehmen.