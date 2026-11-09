i Die Suche nach Lisa endete in einem Drama. iStock Lisa (13) tot gefunden Nachbarn hörten Hilferufe aus verlassenem Haus Tagelang wurde nach Lisa (13) gesucht. Jetzt wurde das Mädchen tot in einem verlassenen Haus in Brandenburg gefunden. Daneben lag ein verletzter Mann. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 06:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Gewissheit nach tagelanger Suche! Seit Dienstag wurde die 13-jährige Lisa aus Berlin-Marzahn vermisst. Familie und Freunde hofften bis zuletzt auf ihre Rückkehr. Doch am Sonntagmittag wurde das Mädchen tot in einem alten Haus in Altglietzen (Brandenburg), nahe der polnischen Grenze, entdeckt. Neben ihrer Leiche lag ein schwerstverletzter Mann.

Wie die "Bild" berichtet, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei dem Mann um den Tatverdächtigen handelt. Nach Informationen der deutschen Zeitung soll er versucht haben, sich selbst zu erschießen.

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Nachbarn wollen Hilferufe gehört haben

Besonders erschütternd: Mehrere Anwohner gaben gegenüber der "Bild" an, in den vergangenen Tagen Hilferufe aus dem verlassenen Haus gehört zu haben. Warum niemand die Polizei verständigte, ist noch unklar.

Eine Nachbarin berichtete zudem von einer verdächtigen Beobachtung am Tag von Lisas Verschwinden. "Am Dienstag, als Lisa verschwand, stand vor dem Gehöft stundenlang ein Auto mit Berliner Kennzeichen mit Warnblinker", erzählte sie der "Bild". Es soll sich um einen goldfarbenen Wagen gehandelt haben, vermutlich einen Opel. Am nächsten Tag sei das Fahrzeug verschwunden gewesen.

Hausbesitzer entdeckte offene Tür

Das Grundstück soll bereits seit Jahren leer stehen. Laut "Bild" hatte der Besitzer für Sonntagnachmittag einen Besichtigungstermin vereinbart. Als er beim Haus eintraf, bemerkte er eine offene Tür und alarmierte die Polizei.

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Gegen 12 Uhr rückten die Beamten an und machten die schreckliche Entdeckung. Am Abend traf weitere Verstärkung aus Berlin ein. Die Ermittler begannen damit, die Bewohner des Ortes zu befragen und Spuren zu sichern.

Lisa verschwand auf dem Weg zur Schule

Die 13-Jährige hatte am Dienstag, dem 3. November, um 7.17 Uhr die Familienwohnung in Berlin-Marzahn verlassen. Zehn Minuten später wollte sie mit dem Bus zur Schule fahren. Dort kam sie jedoch nie an.

Eine Überwachungskamera hielt ihre letzten Minuten vor dem Verschwinden fest. Lisa trug eine schwarze Jacke und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Kurz nach dem Verlassen der Wohnung brach auch der Kontakt zu einer Freundin ab. "Sie hat gar nicht mehr geantwortet", berichtete Lisas Schwester Linda (17) der "Bild".

Tagelang lief eine groß angelegte Suchaktion. Allein am Samstag waren 220 Polizisten im Einsatz, am Sonntag suchten mehr als 100 Beamte weiter nach der Schülerin.

Statt der erhofften Rückkehr nach Hause steht die Familie nun vor einer Tragödie. Die Ermittler müssen klären, wie Lisa auf den mehr als 50 Kilometer entfernten Hof gelangte und was dort tatsächlich geschah.