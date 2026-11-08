i Bundeskanzler Stocker: "Das war ein feiger Angriff auf unschuldige Menschen." REUTERS/Hertel Österreicherin gestorben "Feiger Angriff" – Kanzler nach Krakau-Anschlag erbost Beim Terroranschlag am Krakauer Hauptplatz ist eine Österreicherin getötet worden. Bundeskanzler Christian Stocker spricht von einem "feigen Angriff". Von Nicolas Kubrak 08.11.2026, 20:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock und Trauer nach dem Terroranschlag in Krakau. Am Samstagnachmittag eröffnete ein 24-jähriger Pole am Hauptplatz das Feuer und tötete sechs Passanten. In seiner Wohnung in Ostrowiec Świętokrzyski wurden drei weitere Leichen entdeckt – seine Eltern und Schwester.

Österreicherin tragisch gestorben

Wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Sonntag mitteilte, befand sich unter den Todesopfern auch eine österreichische Staatsbürgerin. Die 51-jährige Niederösterreicherin besuchte Krakau als Touristin gemeinsam mit ihrem Ehemann, der bei der Attacke unbestimmten Grades verletzt wurde.

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"Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl", schrieb die NEOS-Außenministerin auf X.

Kanzler: "Feiger Angriff auf Unschuldige"

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bezeichnete den blutigen Terrorangriff in Krakau als "feigen Angriff auf unschuldige Menschen". Er sei "zutiefst erschüttert", zu erfahren, dass eine österreichische Staatsbürgerin unter den Opfern ist. Das Personal der österreichischen Botschaft in Warschau und des Generalkonsulats in Krakau stehe in engem Kontakt mit der Familie und biete Unterstützung an.

"Mein herzliches Mitgefühl und meine Gebete gelten der Familie unseres österreichischen Mitbürgers sowie allen Opfern und ihren Angehörigen", so Stocker. In Richtung des polnischen Premierministers Donald Tusk betonte der VP-Chef, dass Österreich in "fester Solidarität" an der Seite des polnischen Volkes stehe.

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"Wir werden Hass und Gewalt niemals erlauben, uns einzuschüchtern oder Spaltung in unseren freien und pluralistischen Gesellschaften zu säen", unterstrich Stocker abschließend.