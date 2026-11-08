i Nach der Schießerei mit neun Opfern in Krakau kommen neue Details zur getöteten Österreicherin (51) ans Licht. Reuters War mit Mann auf Urlaub Österreicherin in Krakau getötet – das ist bekannt Trauer nach dem Blutbad in Krakau: Bei der Terrorattacke starb eine Frau aus Niederösterreich, ihr Ehemann wurde verletzt. Das Paar war auf Urlaub. Von Christian Tomsits 08.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem schrecklichen Terroranschlag im polnischen Krakau mit sechs Todesopfern sind nun neue Details über die getötete Österreicherin bekannt.

Wie "Heute" erfuhr, handelt es sich um eine 51-Jährige aus Niederösterreich. Die Frau aus dem Bezirk Gänserndorf war als Touristin in der polnischen Stadt, wollte wohl gemeinsam mit ihrem Mann ein schönes Wochenende verbringen.

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Tragischerweise war die Urlauberin nur zur falschen Zeit am falschen Ort, als um kurz nach 15 Uhr der Attentäter am Hauptplatz zu schießen begann. Sie wurde tödlich von Kugeln getroffen, starb an Ort und Stelle. Ihr Ehemann wurde bei der blutigen Attacke unbestimmten Grades verletzt, heißt es.

Am Samstagnachmittag hatte ein schwer bewaffneter 24-jähriger Pole im historischen Zentrum Krakaus wahllos auf Passanten geschossen. Neun Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt, schweben teilweise weiter in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Schießerei mit der Polizei festgenommen. Er soll zuvor auch seine Eltern und seine Schwester getötet haben. Die Ermittler vermuten einen rechtsextremen Hintergrund.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich zutiefst erschüttert. "Besonders nahe geht uns diese abscheuliche Tat, weil auch einer Niederösterreicherin das Leben genommen und ihr Ehemann verletzt wurde. Meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl."