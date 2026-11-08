i Auf dem Marktplatz von Krakau fielen Schüsse aus einem fahrenden Auto. Fünf Menschen sind tot, viele weitere verletzt. Reuters Mikl-Leitner trauert Krakau-Terror: Getötete Frau kommt aus Niederösterreich Trauer in Niederösterreich: Beim blutigen Anschlag in Krakau wurde eine Niederösterreicherin (51) getötet, ihr Ehemann verletzt. Von Victoria Carina Frühwirth 08.11.2026, 14:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Nachrichten nach dem blutigen Anschlag in Krakau! Bei der Schussattacke am Samstag in der polnischen Stadt wurden sechs Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Jetzt ist klar: Unter den Todesopfern befindet sich auch eine Frau aus dem Bezirk Gänserndorf. Ihr Ehemann wurde bei der Attacke verletzt.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich angesichts der Tragödie zutiefst erschüttert.

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Mikl-Leitner trauert um Opfer aus NÖ

"Besonders nahe geht uns diese abscheuliche Tat, weil auch einer Niederösterreicherin das Leben genommen und ihr Ehemann verletzt wurde", erklärt die Landeshauptfrau in einer ersten Stellungnahme.

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"Meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl. Den Verletzten wünsche ich von Herzen eine rasche und vollständige Genesung", so Mikl-Leitner weiter. Die Verstorbene war mit ihrem Mann auf Urlaub in Krakau, als die Tat passierte.

Schütze feuerte wahllos auf Passanten

Der Anschlag hatte sich am Samstagnachmittag, 7. November, auf dem belebten Hauptplatz von Krakau ereignet. Ein bewaffneter Mann fuhr mit einem Auto auf den Platz und eröffnete wahllos das Feuer auf Passanten. Vier Frauen und zwei Männer verloren bei der Attacke ihr Leben, zahlreiche Menschen wurden verletzt.

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Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Verfolgung und einem Schusswechsel mit der Polizei gefasst. Auch zwei Polizisten wurden dabei schwer verletzt. Die Ermittler prüfen einen terroristischen Hintergrund. Der Schütze soll von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen sein.

"Hass darf niemals stärker sein"

Mikl-Leitner richtet angesichts der Bluttat einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: "Terror und Gewalt dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Gerade in diesen schweren Stunden müssen wir zusammenstehen. Denn Hass und Extremismus dürfen niemals stärker sein als unser Zusammenhalt.

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In Polen wurde nach dem Anschlag eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen. Auch in Niederösterreich herrscht nun tiefe Trauer um das österreichische Todesopfer.