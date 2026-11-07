i Die Corona-Maßnahmen-Gegnerin Jennifer Klauninger wird vermisst. APA-Images / APA / HANS PUNZ Seit 6. November Corona-Maßnahmen-Gegnerin (35) spurlos verschwunden Die bekannte Aktivistin gegen die Corona-Maßnahmen Jennifer Klauninger wird vermisst. Hinweise können der Polizei gemeldet werden. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo ist Jennifer Klauninger (35)? Die bekannte Aktivistin ist seit dem 6. November spurlos verschwunden. Auch die Polizei sucht bereits nach der 35-Jährigen. Gegenüber dem "Kurier" bestätigte man die Abgängigkeitsanzeige.

Zudem bitten die Beamten um Hilfe aus der Bevölkerung: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Frau liefern können, sollen sich unter der Telefonnummer 05 913333 91100 bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich melden.

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Demos während Corona organisiert

Besondere Bekanntheit erlangte Klauninger während der Corona-Pandemie. Damals trat die 35-Jährige als Maßnahmen-Gegnerin auf. Sie organisierte auch regelmäßig Demonstrationen in der Wiener Innenstadt.

Von der "Kleine Zeitung" wurde die 35-Jährige zu einer der "toxischsten Persönlichkeiten" des Jahres 2020 gewählt. Im August 2022 wurde Klauninger wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten – nicht rechtskräftig – zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt.

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In einem anderen Verfahren um eine zerrissene Regenbogenfahne während einer Corona-Demo wurde die 35-Jährige im März 2022 rechtskräftig freigesprochen. Damals ging es um den Vorwurf der Verhetzung.