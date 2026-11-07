Hier bringt das Christkind Geschenke für Kinder in Not

Weihnachten soll für alle Kinder ein Fest der Freude sein. Doch nicht jede Familie kann sich Geschenke leisten. In Wiener Neustadt greift deshalb auch heuer das Christkind unter die Arme: Am 18. Dezember werden Kinder aus finanziell benachteiligten Familien mit kleinen Geschenken überrascht.
Auf Initiative von Sozialstadtrat Philipp Gerstenmayer (FPÖ) findet die traditionelle Weihnachtsbescherung am Freitag, dem 18. Dezember, um 15.30 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr statt. Dort überreicht das Christkind jedem angemeldeten Kind persönlich ein Geschenk.
"Gerade in der Weihnachtszeit wird deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Hilfestellung sind", betont Gerstenmayer. Mit der Aktion wolle man Familien unterstützen, die finanziell nicht so leicht über die Runden kommen. "Es ist schön, wenn wir dazu beitragen können, dass auch sie ihre Weihnachtswünsche erfüllt bekommen", so der Sozialstadtrat.
Wer seinem Kind eine Freude machen möchte, muss allerdings rechtzeitig handeln. Bis spätestens 10. Dezember 2026 können Eltern ihre Kinder telefonisch unter 02622/373-115 oder per E-Mail an [email protected] anmelden. Benötigt werden Vor- und Nachname sowie das Alter des Kindes. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt die Stadt eine möglichst frühzeitige Anmeldung.
Die Bescherung findet im Museum St. Peter an der Sperr am Johannes von Nepomuk-Platz 1 statt. Eines ist sicher: Für die angemeldeten Kinder hat das Christkind dort eine kleine Überraschung parat.