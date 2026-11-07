i Julian Drexler begeistert Hunderttausende Fans auf Social Media. Im "Heute"-Interview spricht er offen über seine Karriere. Sabine Hertel So schafft Julian (28) es Bis 100.000 Euro im Monat! Wiener verrät sein Geheimnis Julian Drexler (28) verdient mit Videos und seiner eigenen Firma viel Geld. Jetzt verrät der Wiener, wie hoch seine Einnahmen ausfallen können. Von Aitor Lopez de Alda 07.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während andere mit 28 Jahren noch am Anfang ihrer Karriere stehen, hat sich Julian Drexler bereits ein eigenes Unternehmen aufgebaut und begeistert Hunderttausende Menschen im Internet. Der Wiener YouTuber hat mehr als 350.000 Follower und verdient mit seinen Videos und seiner eigenen Firma ordentlich Geld. In besonders guten Monaten können sogar sechsstellige Beträge zusammenkommen.

Doch der Weg dorthin war alles andere als vorgezeichnet. Im Gespräch mit "Heute" erzählt Drexler, wie aus seiner Begeisterung für Videospiele ein Beruf wurde und warum sein Alltag nicht nur aus Zocken besteht.

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Mit Videospielen fing alles an

Aufgewachsen ist der 28-Jährige in Klosterneuburg (NÖ). "Ich hatte eine ganz normale, schöne Kindheit in Niederösterreich", erzählt er.

Schon als Bub packten ihn die Videospiele. Irgendwann begann er, selbst Videos aufzunehmen und im Internet zu veröffentlichen. Anfangs waren die Zuschauerzahlen sehr überschaubar. Bald kam der Durchbruch mit Aufnahmen zu Spielen wie Fortnite. Einzelne Videos wurden Hunderttausende Male angesehen.

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2024 traf Drexler eine wichtige Entscheidung: Er machte sein Hobby zum Hauptberuf und setzte vollständig auf seine Karriere im Internet.

In guten Monaten bis zu 100.000 Euro

Mittlerweile verdient der Wiener nicht nur mit seinen Videos und Livestreams Geld. Er betreibt auch eine eigene Firma, die spezielle Tastaturen für Videospiele verkauft.

Wie viel dabei tatsächlich auf seinem Konto landet, hängt stark vom jeweiligen Monat ab. "In schlechten Monaten sind es wenige Tausend Euro, in guten kann manchmal sogar ein sechsstelliger Betrag zusammenkommen", verrät Drexler.

"Viele sagen, ich habe keinen echten Job"

"Viele sagen, ich habe keinen echten Job", erzählt der 28-Jährige. Tatsächlich steckt hinter seinen Videos viel Arbeit. Viele der Aufnahmen schneidet Drexler bis heute selbst. Dazu kommen die Aufgaben rund um seine Tastaturen-Firma.

"Selbstständig sein ist härter, als viele glauben", sagt der Wiener. Denn noch immer gibt es Monate, in denen die Einnahmen sehr gering ausfallen.

Große Party für seine Fans geplant

Trotz seines Erfolgs will Drexler seine Anfänge nicht vergessen. "Ich bin dankbar für alles und vergesse nie, woher ich komme", betont er.

Als Dankeschön für die Unterstützung plant der 28-Jährige nun eine große Party in Wien. Dort möchte er gemeinsam mit seinen Fans feiern, die ihn auf seinem Weg vom begeisterten Videospieler zum erfolgreichen Internet-Unternehmer begleitet haben.