i Bei der 60. VulkanLAN stehen Turniere in "League of Legends", "Rocket League" und "Counter-Strike 2" auf dem Programm. Tominator Games-Telegramm Österreichs größte LAN-Party feiert ihre 60. Ausgabe Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 19.10.2026, 07:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 19. Oktober 2026

VulkanLAN feiert 60. Ausgabe mit Quizshow und Cosplay

Von 23. bis 25. Oktober wird die Messe Graz zum Treffpunkt für Gaming-Fans: Bei der 60. VulkanLAN stehen Turniere in "League of Legends", "Rocket League" und "Counter-Strike 2" auf dem Programm. Neu sind eine Fritz! Quizshow zum Mitmachen und ein Cosplay Walk am Samstagabend. Von 1.250 LAN-Plätzen waren zuletzt 991 vergeben, 259 waren noch frei. Tagesgäste können die Expo für neun Euro pro Tag besuchen, die Eröffnung findet am Freitag um 18 Uhr statt. Infos: https://www.vulkanlan.at/

"Ratatan" ist ab sofort im Handel erhältlich

Entwickler Ratata Arts und Publisher Game Source Entertainment geben bekannt: Die physische Version des Rhythmus-Roguelike-Actionspiels "Ratatan" ist ab sofort für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 erhältlich! "Ratatan" ist ein Rhythmus-Roguelike-Actionspiel, das rhythmusbasiertes Gameplay mit actionreichen Side-Scrolling-Kämpfen verbindet. Im kooperativen Mehrspielermodus können bis zu vier Spieler gemeinsam ins Abenteuer ziehen. Mehr als 100 Charaktere liefern sich intensive Gefechte.

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"Star Wars Zero Company" erhält Patch 1.2

Electronic Arts und Bit Reactor haben Patch 1.2 für "Star Wars Zero Company", das erfolgreiche rundenbasierte Einzelspieler-Taktikspiel, veröffentlicht. Der Patch führt Kampagnenmodifikatoren ein, die den Spielern neue Möglichkeiten bieten, ihre Kampagnen anzupassen und den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Darüber hinaus enthält der Patch Anpassungen der Spielbalance, Funktions-Updates und Fehlerbehebungen. Eine vollständige Übersicht über Patch 1.2 findet sich in den Patch-Hinweisen im offiziellen Blog HIER.

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Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.