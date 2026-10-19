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Bei der 60. VulkanLAN stehen Turniere in
Bei der 60. VulkanLAN stehen Turniere in "League of Legends", "Rocket League" und "Counter-Strike 2" auf dem Programm.
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Games-Telegramm

Österreichs größte LAN-Party feiert ihre 60. Ausgabe

Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.
Von Digital Heute
19.10.2026, 07:29
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Montag, 19. Oktober 2026

VulkanLAN feiert 60. Ausgabe mit Quizshow und Cosplay

Von 23. bis 25. Oktober wird die Messe Graz zum Treffpunkt für Gaming-Fans: Bei der 60. VulkanLAN stehen Turniere in "League of Legends", "Rocket League" und "Counter-Strike 2" auf dem Programm. Neu sind eine Fritz! Quizshow zum Mitmachen und ein Cosplay Walk am Samstagabend. Von 1.250 LAN-Plätzen waren zuletzt 991 vergeben, 259 waren noch frei. Tagesgäste können die Expo für neun Euro pro Tag besuchen, die Eröffnung findet am Freitag um 18 Uhr statt. Infos: https://www.vulkanlan.at/

Wirbel um EA FC27 – Spielerinnen nur in BH und Slip

"Ratatan" ist ab sofort im Handel erhältlich

Entwickler Ratata Arts und Publisher Game Source Entertainment geben bekannt: Die physische Version des Rhythmus-Roguelike-Actionspiels "Ratatan" ist ab sofort für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 erhältlich! "Ratatan" ist ein Rhythmus-Roguelike-Actionspiel, das rhythmusbasiertes Gameplay mit actionreichen Side-Scrolling-Kämpfen verbindet. Im kooperativen Mehrspielermodus können bis zu vier Spieler gemeinsam ins Abenteuer ziehen. Mehr als 100 Charaktere liefern sich intensive Gefechte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Star Wars Zero Company" erhält Patch 1.2

Electronic Arts und Bit Reactor haben Patch 1.2 für "Star Wars Zero Company", das erfolgreiche rundenbasierte Einzelspieler-Taktikspiel, veröffentlicht. Der Patch führt Kampagnenmodifikatoren ein, die den Spielern neue Möglichkeiten bieten, ihre Kampagnen anzupassen und den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Darüber hinaus enthält der Patch Anpassungen der Spielbalance, Funktions-Updates und Fehlerbehebungen. Eine vollständige Übersicht über Patch 1.2 findet sich in den Patch-Hinweisen im offiziellen Blog HIER.

Schräges Mittelalter-RPG sticht Anfang 2027 in See
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        Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.

        red, 19.10.2026, 07:29
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