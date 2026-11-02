i ? "Geklaute Weihnachten" Schwarzenegger als Santa Claus – neuer Trailer Arnold Schwarzenegger tauscht Action-Rolle gegen roten Mantel: Im neuen Film "Geklaute Weihnachten" spielt der Steirer den Weihnachtsmann. Von Jochen Dobnik 02.11.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So hat man Arnold Schwarzenegger noch nicht gesehen: Der 79-Jährige schlüpft für die Weihnachtskomödie "Geklaute Weihnachten" in die Rolle des Santa Claus. Prime Video veröffentlichte nun den ersten Trailer und neue Bilder zum Film.

An Schwarzeneggers Seite spielt "Reacher"-Star Alan Ritchson den Dieb Vance. Der steht auf Santas Liste der unartigen Menschen, wird aber ausgerechnet von ihm um Hilfe gebeten.

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Grund dafür ist ein gestohlener roter Sack. Ein rebellischer Elf hat ihn an sich gebracht und bringt damit das Weihnachtsfest in Gefahr.

Um den Sack zurückzuholen, stellt Vance gemeinsam mit seiner Tochter (Berkeley James), Santa und mehreren Außenseitern ein ungewöhnliches Team zusammen.

Zur weiteren Besetzung gehören u.a. auch noch Michael Cyril Creighton ("Only Murders In The Building"), Liza Koshy ("Transformers: Rise of the Beasts"), Jane Krakowski ("30 Rock"), Ken Jeong ("Hangover") und Awkwafina ("Crazy Rich Asians").

Regie führte Adam Shankman, das Drehbuch stammt von Allan Rice.

"Geklaute Weihnachten" startet am 2. Dezember weltweit bei Prime Video.