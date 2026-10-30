i Amazon liefert ab sofort in Frankfurt, Köln und München frische Lebensmittel am selben Tag Amazon Konkurrenz zu Supermärkten Amazon liefert jetzt auch Milch, Eier und Fleisch Amazon wird zum Online-Supermarkt! In drei Städten werden jetzt frische Lebensmittel am selben Tag ausgeliefert – für Prime-Kunden teils gratis. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amazon macht jetzt auch Supermärkten Konkurrenz! Der Online-Riese bietet in Deutschland ab sofort die Lieferung von frischen Lebensmitteln am selben Tag an. Kunden können damit nicht nur Bücher, Kleidung oder Elektrogeräte bestellen, sondern auch Milch, Eier, Fleisch und Gemüse. Wenige Stunden später soll der gesamte Einkauf vor der Haustür stehen.

Der neue Service startet zunächst in ausgewählten Gebieten von Frankfurt, Köln und München. Weitere Städte sollen folgen. Für Österreich wurde ein solcher Start bislang nicht angekündigt.

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Lebensmittel und Elektronik in einem Warenkorb

Das Besondere am neuen Angebot: Kunden müssen ihre Lebensmittel nicht mehr getrennt von anderen Artikeln bestellen. Wer beispielsweise Milch, Bananen und Eier braucht, kann diese gemeinsam mit Kopfhörern, einem Ladekabel oder Waschmittel in den Warenkorb legen.

Neben Obst und Gemüse stehen auch Fleisch, Fisch, Geflügel, Brot, Backwaren, Milchprodukte und Tiefkühlwaren zur Auswahl. Bestellt wird direkt über Amazon.de oder die bekannte Amazon-Shopping-App. Eine zusätzliche App oder Anmeldung ist nicht notwendig.

Lieferung noch am selben Tag

Die bestellten Waren sollen innerhalb weniger Stunden zugestellt werden. Dafür können Kunden zwischen zwei Liefermöglichkeiten wählen: einem Zeitfenster von vier Stunden oder einer kürzeren Variante mit zwei Stunden. Wer die schnellere Zustellung möchte, muss allerdings teilweise mehr bezahlen.

Amazon verspricht außerdem, dass die Lebensmittel während der Lagerung und des Transports ausreichend gekühlt werden. Dafür sollen temperaturempfindliche Produkte in isolierten, recycelbaren Verpackungen transportiert werden. Die Ware wird nach Angaben des Unternehmens an mehreren Stellen kontrolliert.

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So viel kostet die Lieferung

Für Prime-Mitglieder ist die reguläre Lieferung im Vier-Stunden-Zeitfenster ab einem Bestellwert von 29 Euro kostenlos. Liegt der Einkauf darunter, werden 3,99 Euro verrechnet. Wer seine Bestellung innerhalb eines Zwei-Stunden-Fensters erhalten möchte, zahlt als Prime-Kunde 2,90 Euro bei einem Einkauf ab 29 Euro. Bei einem geringeren Bestellwert sind es 4,90 Euro.

Ohne Prime-Mitgliedschaft fallen unabhängig vom Bestellwert 9,99 Euro für die reguläre Lieferung an. Das kürzere Zwei-Stunden-Fenster kostet 10,99 Euro.

Amazon will weitere Städte erobern

Mit dem neuen Lebensmittelservice baut Amazon sein Geschäft mit Produkten für den täglichen Bedarf weiter aus. "Ab heute können sie in Frankfurt, Köln und München frische, verderbliche Lebensmittel zur selben Bestellung hinzufügen", erklärt Deutschland-Chef Rocco Bräuniger.

Der Konzern begründet den Schritt mit der steigenden Nachfrage nach online bestellten Lebensmitteln und Haushaltsprodukten. In den kommenden Wochen soll der Service auf weitere deutsche Ballungsräume ausgeweitet werden.

Und Österreich?

Österreichische Kunden müssen sich vorerst allerdings noch gedulden: Die neue Same-Day-Lieferung für frische Lebensmittel ist laut der aktuellen Ankündigung zunächst nur in ausgewählten deutschen Postleitzahlgebieten verfügbar.