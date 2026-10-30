i Bei Binance sind Millarden verschwunden REUTERS Schlimmster Hackerangriff 6 Milliarden Dollar von Krypto-Börse Binance gestohlen Mega-Hackerangriff auf Binance! Der Krypto-Riese meldet einen Schaden von rund 6,3 Milliarden Dollar. Einzahlungen und Auszahlungen wurden gestoppt. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 07:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Cyberangriff auf eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt! Bei Binance sind nach aktuellen Angaben des Unternehmens digitale Vermögenswerte im Wert von rund 6,3 Milliarden Dollar betroffen. Es könnte sich um den größten Krypto-Diebstahl aller Zeiten handeln.

Die Plattform setzte sämtliche Ein- und Auszahlungen vorübergehend aus. Gleichzeitig versuchen Binance und mehrere Partnerunternehmen, die mutmaßlich gestohlenen Gelder zu sichern. Rund drei Milliarden Dollar konnten nach Angaben der Kryptobörse bereits eingefroren werden.

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Milliarden verschwinden bei Hackerangriff

Der Vorfall wurde am Donnerstag (29. Oktober) bekannt. Zunächst war das tatsächliche Ausmaß unklar. Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis schätzte den Wert der gestohlenen Kryptowährungen auf rund 5,9 Milliarden Dollar.

Am Freitag veröffentlichte Binance schließlich neue Zahlen. Nach vorläufigen Ermittlungen belaufe sich der gesamte finanzielle Schaden des Sicherheitsvorfalls auf etwa 6,3 Milliarden Dollar.

Zum Vergleich: Beim bislang größten bekannten Krypto-Hack im Februar 2025 wurden der Börse Bybit digitale Vermögenswerte im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar gestohlen. Sollten sich die neuen Zahlen bestätigen, würde der Angriff auf Binance diesen Rekord um ein Vielfaches übertreffen.

Laptop eines Mitarbeiters im Visier

Binance hat inzwischen auch erste Hinweise darauf veröffentlicht, wie die Täter vorgegangen sein könnten. Demnach soll der Laptop eines Mitarbeiters aus dem Bereich Softwarebetrieb und Entwicklung kompromittiert worden sein. Darüber könnten die Angreifer Zugang zu einem internen Dienst erhalten und unberechtigte Transaktionen ausgelöst haben.

Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass private Schlüssel von Krypto-Wallets abgeflossen seien, betont das Unternehmen. Die Ermittlungen laufen noch. Eine abschließende technische Erklärung für den Angriff liegt daher nicht vor.

Bereits drei Milliarden Dollar eingefroren

Um weiteren Schaden zu verhindern, arbeitet Binance mit Blockchain-Analysefirmen, Ermittlungsbehörden und anderen Krypto-Unternehmen zusammen. Besonders wichtig sind dabei die Herausgeber sogenannter Stablecoins. Diese Kryptowährungen sollen ihren Wert beispielsweise möglichst eng an den US-Dollar koppeln.

Der Anbieter Tether blockierte nach eigenen Angaben Vermögenswerte im Wert von rund 1,57 Milliarden Dollar. Circle fror weitere mehr als 800 Millionen Dollar ein. Insgesamt beziffert Binance die Summe der inzwischen auf der Blockchain eingefrorenen betroffenen Gelder auf rund drei Milliarden Dollar. Die Suche nach weiteren Vermögenswerten läuft.

Was passiert mit dem Geld der Kunden?

Für Kunden der Plattform ist vor allem entscheidend, ob ihre Einlagen sicher sind. Binance versichert, dass Nutzergelder geschützt seien. Zudem kündigte das Unternehmen an, sämtliche Verluste aus eigenen Mitteln sowie aus seinem Sicherheitsfonds SAFU zu decken.

Ein- und Auszahlungen wurden vorsorglich unterbrochen, während die Sicherheitssysteme überprüft werden. Wann der normale Betrieb vollständig wiederaufgenommen werden kann, wurde zunächst nicht verbindlich mitgeteilt.

Bitcoin und andere Kryptowährungen unter Druck

Auch an den Kryptomärkten hinterließ die Nachricht Spuren. Der Bitcoin verlor im frühen asiatischen Handel zeitweise deutlich an Wert. Auch Ether und der Binance-eigene BNB-Token gerieten unter Verkaufsdruck.

Der Angriff verdeutlicht erneut die Risiken der Verwahrung großer Kryptobestände auf zentralen Handelsplattformen. Für Binance steht nun viel auf dem Spiel: Das Unternehmen muss nicht nur Milliarden an digitalen Vermögenswerten sichern, sondern auch das Vertrauen seiner Kunden erhalten.