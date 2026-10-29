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Der Konzern belohnte den jungen Hacker dafür mit 90.000 US-Dollar. (Symbolbild)
Der Konzern belohnte den jungen Hacker dafür mit 90.000 US-Dollar. (Symbolbild)
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Junger Hacker deckt Lücke auf

Österreicher findet Google-Panne und wird reich belohnt

Ein 22-jähriger Vorarlberger entdeckte eine gefährliche Sicherheitslücke bei Google. Für seinen Fund kassierte der junge Hacker rund 80.000 Euro.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 11:33
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80.000 Euro für eine entdeckte Sicherheitslücke! Der Vorarlberger Simon Köck (22) hat beim US-Techriesen Google einen folgenschweren Fehler aufgedeckt. Der Konzern belohnte den jungen Hacker dafür mit 90.000 US-Dollar.

Die Schwachstelle steckte in der Entwicklerplattform "Google for Developers". Durch manipulierte Session-Cookies konnte Köck die Anmeldung umgehen und eigenen Programmcode ausführen. Auch Cyberkriminelle hätten die Lücke möglicherweise ausnutzen können, um in interne Systeme einzudringen und an sensible Daten zu gelangen.

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Google schloss Lücke rasch

Der 22-Jährige meldete seinen Fund umgehend an Google. Innerhalb von ein bis zwei Tagen war das Problem laut Köck behoben. Nur wenige Wochen später erhielt er die Prämie – seine bisher höchste Belohnung für eine entdeckte Sicherheitslücke.

Schon mit 13 Jahren begann der Feldkircher zu programmieren. Heute sucht er als sogenannter ethischer Hacker gezielt nach IT-Schwachstellen und meldet diese den betroffenen Unternehmen.

Auch in Wien fündig geworden

Dass ausgerechnet er den Fehler bei Google aufspürte, führt Köck auch auf Zufall zurück. "Es gehört viel Glück dazu", sagt er dem ORF, "und was auch hilft, ist Erfahrung im Programmieren. Man weiß dann, wo die Leute Fehler einbauen."

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Erfahrung hat der Vorarlberger jedenfalls: Nach eigenen Angaben entdeckte er bereits 15 Sicherheitslücken im IT-System der Stadt Wien. Sein jüngster Fund zeigt laut dem Fachportal "eSecurity Planet", dass ähnliche Schwachstellen auch andere Webanwendungen betreffen könnten.

red, 29.10.2026, 11:33
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