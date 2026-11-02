i HyperX Pulsefire Haste 3 - Wired Gaming Mouse Bild: HyperX | HP Die richtige Wahl 3 Dinge, auf die Gamer bei der Maus-Wahl achten sollten Ob beim spannenden Multiplayer-Match oder beim entspannten Gaming Abend: Die richtige Maus sorgt für mehr Kontrolle und ein angenehmes Spielgefühl. Von Advertorial Heute 02.11.2026, 11:10 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Welche Maus passt, hängt vor allem vom eigenen Spielstil ab. Gelegenheitsspieler schätzen eine unkomplizierte Bedienung, ambitionierte Gamer achten auf Präzision, geringes Gewicht und individuelle Einstellungen

1. Präzision: Jede Bewegung zählt

Für präzises Spielen kommt es darauf an, wie genau und schnell eine Maus Bewegungen erfasst. Die DPI bestimmen, wie empfindlich sie reagiert, während die Polling Rate angibt, wie häufig sie ihre Position an den PC übermittelt. Die Pulsefire Haste 3 Wireless und Pro bieten bis zu 42.000 DPI und 8.000 Hz – für Spieler, die Wert auf eine besonders präzise Steuerung legen.

2. Gewicht und Griff: Was liegt gut in der Hand?

Leichte Mäuse lassen sich bei schnellen Richtungswechseln einfacher bewegen. Entscheidend ist auch der Griff: Beim Palm Grip liegt die ganze Hand auf, beim Claw Grip sind die Finger angewinkelt. Beim Fingertip Grip berühren vor allem die Fingerspitzen die Maus. Zusätzliche Gleitflächen können die Reibung auf dem Mauspad verringern.

3. Verbindung und Einstellungen

Kabelgebundene Mäuse sind unkompliziert und benötigen keinen Akku. Kabellose Modelle bieten mehr Bewegungsfreiheit. Mit der HyperX NGENUITY Software lassen sich DPI-Stufen und Polling Rate anpassen sowie Tasten neu belegen. So kann die Maus individuell auf den eigenen Spielstil abgestimmt werden.

Eine moderne, leichte Gaming-Maus liegt am Gaming-Desk und überzeugt durch ihr ergonomisches Design. Bild: HyperX | HP

Drei Modelle für unterschiedliche Ansprüche:

Die Pulsefire Haste 3 Wired wiegt 44 Gramm und bietet bis zu 16.000 DPI. Sie ist ideal für alle, die eine leichte Maus mit Kabel bevorzugen. Die Pulsefire Haste 3 Wireless wiegt 51 Gramm, erreicht bis zu 42.000 DPI und bietet bis zu 150 Stunden Akkulaufzeit bei 1.000 Hz. Die Pulsefire Haste 3 Pro wiegt 47 Gramm und setzt auf eine carbonfaserverstärkte Konstruktion. Sie richtet sich besonders an ambitionierte Gamer, die Wert auf präzise Kontrolle legen.

Am Ende zählen nicht die höchsten Zahlen, sondern die passende Kombination aus Handhabung, Spielstil und Ausstattung. Denn die beste Gaming-Maus ist die, die sich richtig anfühlt.

Entgeltliche Einschaltung