Frauchen krank – Hündin Xena tagelang alleine in Wonung

Tierischer Einsatz in Stockerau – Labrador-Hündin Xena musste mehrere Tage alleine in der Wohnung ihrer Besitzerin ausharren. Schließlich rückten Polizei und Feuerwehr aus, um den Vierbeiner aus seiner misslichen Lage zu retten.
Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Stockerau, versuchte die Polizei sich einen Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, über ein gekipptes Fenste einzusteigen und Hündin Xena zu befreien.
Wie sich herausstellte, befand sich Xenas Besitzerin im Krankenhaus und konnte sich deshalb nicht um ihren Hund kümmern. Die Frau verständigte schließlich telefonisch die Polizeiinspektion Stockerau und erklärte den Beamten, dass ihre Hündin alleine in der Wohnung sei.
Nach ihrer Rettung wurde Lena zunächst auf die Polizeiinspektion Stockerau gebracht. Dort kümmerten sich die Beamten um den Vierbeiner.
Anschließend wurde die Labrador-Hündin in die Obhut des Tierheims Dechanthof in Mistelbach übergeben. Dort wird Lena nun versorgt.