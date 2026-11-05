i Die kleine Hündin wurde von der Straße gerettet. privat Dement und hilflos Rettung in letzter Sekunde – Hündin irrte durch Verkehr Mitten im dichten Abendverkehr irrte eine kleine Hündin über eine stark befahrene Straße in Lieboch. Zwei Tierfreunde konnten sie rechtzeitig retten. Von Österreich Heute 05.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen im steirischen Lieboch! Mitten im dichten Abendverkehr irrte eine kleine, ältere Hündin über eine stark befahrene Straße. Immer wieder mussten Autos ausweichen, die Situation war brandgefährlich. Die Hundedame wirkte völlig verloren und fand offenbar keinen Weg mehr nach Hause.

Doch dann wurden zwei Tierfreunde auf das hilflose Tier aufmerksam. Isabella Leutgeb und ihr Mitarbeiter Georgy waren gerade auf dem Rückweg von einem Arbeitstermin, als sie die Hündin entdeckten.

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Mittlerweile ist die Hündin wieder wohl auf. privat

Zwei Tierfreunde griffen ein

Die beiden zögerten nicht lange und brachten die kleine Hundedame aus dem gefährlichen Straßenverkehr in Sicherheit. Anschließend brachten sie das Tier zum Tierarzt.

Dort gab es die entscheidende Entdeckung: Die Hündin trug einen Mikrochip! Dank der gespeicherten Daten konnte ihre Familie ausfindig gemacht werden.

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Hündin litt bereits an Demenz

Beim Tierarzt erfuhren die Retter auch, warum die betagte Hundedame so orientierungslos unterwegs gewesen war. Die Hündin litt bereits an Demenz.

Ohne fremde Hilfe hätte sie wohl nicht mehr alleine nach Hause gefunden. Durch das schnelle Eingreifen von Isabella und Georgy konnte die Hündin rechtzeitig aus dem gefährlichen Abendverkehr gerettet werden.