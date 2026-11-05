i Die Ermittlungen der Polizei laufen weiterhin auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Polizei ermittelt Frau mit Axt attackiert! Schockierende Details enthüllt Nach der brutalen Messer- und Axtattacke auf eine 45-Jährige in Graz ist das Opfer außer Lebensgefahr. Auslöser war offenbar ein Streit ums Bad. Von André Wilding 05.11.2026, 08:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemeinsam genutztes Badezimmer wurde am Montagabend in einem Grazer Mehrparteienhaus zum Schauplatz einer blutigen Eskalation. Ein 37-Jähriger soll seine 45-jährige Nachbarin zunächst mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt attackiert haben. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Kopf- und Halsbereich.

Opfer dürfte brutalen Angriff überleben

Mittlerweile gibt es vorsichtige Entwarnung: Der Zustand der schwer verletzten Grazerin hat sich laut "Kleine Zeitung" stabilisiert. Sie dürfte die Attacke überleben, allerdings könnten schwere Folgeschäden zurückbleiben. Die Frau ist derzeit noch nicht in der Lage, von der Polizei einvernommen zu werden.

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Der mutmaßliche Täter befindet sich inzwischen in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Die Untersuchungshaft wurde beantragt.

Streit um Bad eskaliert

Bei seiner Darstellung der Ereignisse bleibt der 37-Jährige laut Polizei dabei, dass er seine Nachbarin mit beiden Waffen angegriffen habe. Eine Tötungsabsicht bestreitet er jedoch. Stattdessen behauptet er, aus Selbstverteidigung gehandelt zu haben, heißt es in dem Bericht.

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Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war offenbar das Badezimmer, das sich mehrere Bewohner der Dachgeschosswohnungen teilen. Nach Angaben des Verdächtigen soll sich die 45-Jährige daran gestört haben, dass auch er den Raum benutzte, schreibt die "Kleine Zeitung".

Am Montagabend kam es deshalb erneut zum Streit, der schließlich in der brutalen Attacke gipfelte. Rettungskräfte fanden die lebensgefährlich verletzte Frau in ihrer Wohnung.

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Der 37-Jährige verständigte nach dem Angriff selbst die Polizei. Als die Beamten eintrafen, ließ er sich widerstandslos festnehmen.