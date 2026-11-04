i Die Polizei stoppte den Sondertransport in der Steiermark. iStock Brisante Polizeikontrolle Fahrer nahm Drogen – Sondertransport mit Pistenraupe Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer war mit einer Pistenraupe unterwegs, die schlecht gesichert war. Aber bei einer Polizeikontrolle kam noch mehr ans Licht. Von Österreich Heute 04.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schweres Gerät auf einem Tieflader – und ein Lenker, der nicht mehr fahrtauglich war. Am Dienstag stoppte die Polizei auf der B78 bei Obdach (Stmk.) einen Sondertransport. Was die Beamten dabei entdeckten, hatte es in sich.

Die Ladung des 30-jährigen Österreichers war eine Pistenraupe. Er war auf dem Weg von der Steiermark nach Slowenien. Schon beim Anhalten fiel den Polizisten auf, dass die schwere Ladung völlig unzureichend gesichert war, berichtet die "Kleine Zeitung".

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Lenker stand unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle ergab sich auch der Verdacht, dass die Fahrerkarte manipuliert worden war. Damit könnten die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verfälscht worden sein.

Besonders brisant: Der 30-Jährige stand unter Drogeneinfluss. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte, dass er nicht mehr fahrtauglich war.

Führerschein sofort weg

Für den Lkw-Fahrer war die Fahrt damit beendet. Die Polizei nahm ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt.

Auf den 30-Jährigen kommen nun auch rechtliche Konsequenzen zu. Eine strafrechtliche Anzeige geht an die Staatsanwaltschaft Leoben. Die Verwaltungsübertretungen werden bei der Bezirkshauptmannschaft Murtal angezeigt.