Startseite Österreich Steiermark
Die Polizei stoppte den Sondertransport in der Steiermark.
Die Polizei stoppte den Sondertransport in der Steiermark.
iStock
Brisante Polizeikontrolle

Fahrer nahm Drogen – Sondertransport mit Pistenraupe

Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer war mit einer Pistenraupe unterwegs, die schlecht gesichert war. Aber bei einer Polizeikontrolle kam noch mehr ans Licht.
Von Österreich Heute
04.11.2026, 10:53
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein schweres Gerät auf einem Tieflader – und ein Lenker, der nicht mehr fahrtauglich war. Am Dienstag stoppte die Polizei auf der B78 bei Obdach (Stmk.) einen Sondertransport. Was die Beamten dabei entdeckten, hatte es in sich.

Die Ladung des 30-jährigen Österreichers war eine Pistenraupe. Er war auf dem Weg von der Steiermark nach Slowenien. Schon beim Anhalten fiel den Polizisten auf, dass die schwere Ladung völlig unzureichend gesichert war, berichtet die "Kleine Zeitung".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Lenker stand unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle ergab sich auch der Verdacht, dass die Fahrerkarte manipuliert worden war. Damit könnten die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verfälscht worden sein.

Besonders brisant: Der 30-Jährige stand unter Drogeneinfluss. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte, dass er nicht mehr fahrtauglich war.

Führerschein sofort weg

Für den Lkw-Fahrer war die Fahrt damit beendet. Die Polizei nahm ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt.

Auch interessant

Drogen-Lenker stellte Polizei nach Crash eine Frage
Passant zeigt Polizei bei Kontrolle den Mittelfinger
Kein Schein, defektes Auto – Lenker (18) gestoppt

Auf den 30-Jährigen kommen nun auch rechtliche Konsequenzen zu. Eine strafrechtliche Anzeige geht an die Staatsanwaltschaft Leoben. Die Verwaltungsübertretungen werden bei der Bezirkshauptmannschaft Murtal angezeigt.

red, 04.11.2026, 10:53
Mehr zum Thema
Drogen Drogenmissbrauch Steiermark Slowenien

Weiterlesen

Weitere Storys
Murtal Verkehr
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote