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Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle.
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Getty Images (Symbolbild)
Unfall im Bezirk Weiz

Riskantes Doppel-Überholmanöver endet mit Frontal-Crash

Ein 23-Jähriger wollte am Mittwoch in Passail zwei Autos gleichzeitig überholen und krachte dabei in einen entgegenkommenden Pritschenwagen.
Von André Wilding
04.11.2026, 09:56
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Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war am Mittwoch kurz vor 6.00 Uhr mit seinem Pkw auf der LB64 in einer Fahrzeugkolonne von Passail kommend in Fahrtrichtung Weiz unterwegs.

Frontaler Zusammenstoß

Im Ortsgebiet von Affental beabsichtigte der Mann in einer unübersichtlichen, leichten Linkskurve, zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge gleichzeitig zu überholen.

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Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen zusammen, der von einem 49-jährigen Mann aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde.

Der 23-jährige Pkw-Lenker zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu.

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B64 komplett gesperrt

Der 49-jährige Lenker des Pritschenwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in das Landeskrankenhaus Weiz gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand offensichtlich Totalschaden.

Die B64 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten von 5:55 Uhr bis 7:30 Uhr im Unfallbereich für den gesamten Verkehr komplett gesperrt.

wil, 04.11.2026, 09:56
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