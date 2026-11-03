i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Streit eskalierte völlig Mit Messer und Axt attackiert! Frau ringt mit dem Tod Ein 37-Jähriger soll seine Nachbarin (45) im Streit mit einem Messer und einer Axt attackiert haben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Von André Wilding 03.11.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Allerseelentag (2. November) kam es gegen 18.00 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Wohnungsnachbarn. Beide bewohnen getrennt voneinander eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk Geidorf.

Im Verlauf des Streits dürfte der 37-Jährige seine 45-jährige Nachbarin mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt attackiert haben. Dabei erlitt die Frau mehrere schwere Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich sowie zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers.

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Die 45-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Sie befindet sich im künstlichen Tiefschlaf und konnte bislang nicht einvernommen werden.

Tatverdächtiger festgenommen

Der 37-Jährige wählte nach dem Vorfall selbst den Notruf. Polizisten nahmen den Mann noch am Tatort fest. Bei seiner anschließenden Einvernahme durch Kriminalisten zeigte sich der Mann geständig, seine Nachbarin mit dem Messer und der Axt attackiert zu haben.

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Eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Seinen Angaben zufolge habe er lediglich versucht, sich gegen die Frau zu verteidigen. Beim 37-Jährigen konnten keine Verletzungen festgestellt werden.

Tatmotiv unklar

Die mutmaßlichen Tatwaffen, ein Küchenmesser und eine Axt, wurden am Tatort sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht. Zudem laufen weitere Ermittlungen zum Motiv. Auch Umfelderhebungen zu möglicherweise zurückliegenden Nachbarschaftsstreitigkeiten werden geführt.

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Der Grund des Streits und die genauen Hintergründe der Gewalttat sind bislang ungeklärt. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen.