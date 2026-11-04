i Das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Archivbild. iStock Von Straße abgekommen Lenker (17) kracht mit Pkw gegen Baum – schwer verletzt Ein 17-Jähriger kam Dienstagabend in Kapfenstein (Steiermark) von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Seine beiden Freunde blieben unverletzt. Von Michael Rauhofer-Redl 04.11.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend (3. November) gegen 21.10 Uhr in Kapfenstein im Bezirk Südoststeiermark. Ein 17-jähriger Autolenker war mit zwei gleichaltrigen Freunden vom Schloss Kapfenstein in Richtung Ortszentrum unterwegs, als die Fahrt plötzlich dramatisch endete.

Auto kracht mit Fahrerseite gegen Baum

In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Polizei vermutet, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte.

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Während seine beiden 17-jährigen Mitfahrer, ein Bub und ein Mädchen, das Unfallauto selbstständig und unverletzt verlassen konnten, war der Lenker im Fahrzeug eingeschlossen.

34 Feuerwehrleute im Einsatz

Die beiden Freunde alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Kapfenstein, Mahrensdorf und Pretal rückten mit insgesamt 34 Mann und sechs Fahrzeugen an. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Jugendlichen aus dem Unfallwrack befreien.

Der 17-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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Steile Böschung erschwert Bergung

Auch das Rote Kreuz stand mit zwei Fahrzeugen, darunter einem Notarztwagen, im Einsatz. Die Bergung des Unfallautos gestaltete sich aufgrund einer steilen Böschung besonders schwierig.