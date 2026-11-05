i Noch lange gibt es keinen gleichen Lohn: Ab heute arbeiten Frauen in Österreich "gratis". IMAGO/IPON Überraschung am Equal Pay Day Nur hier verdienen Männer weniger als Frauen In der Steiermark verdienen Frauen fast überall weniger als Männer. Nur eine Gemeinde fällt völlig aus der Reihe. Von Österreich Heute 05.11.2026, 14:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet am heutigen Equal Pay Day sorgt eine steirische Gemeinde für eine Überraschung: Während Frauen in nahezu allen Gemeinden des Bundeslandes weniger verdienen als Männer, ist es in Edelschrott genau umgekehrt. Das zeigt eine Auswertung, über die die "Kleine Zeitung" berichtet.

Warum das ausgerechnet dort so ist, bleibt allerdings ein Rätsel. "Zufall", vermutet Bernadette Pöcheim von der steirischen Arbeiterkammer in der Kleinen Zeitung. Die Gemeinde dürfte ein statistischer Ausreißer sein.

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Frauen fehlen über 10.500 Euro im Jahr

Wie groß die Gehaltsunterschiede in Österreich sind, zeigt der heutige Equal Pay Day (5. November). Ab diesem Tag arbeiten Frauen bis zum Jahresende rechnerisch 57 Tage "gratis". Denn während Männer bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung durchschnittlich 67.988 Euro brutto verdienen, sind es bei Frauen nur 57.446 Euro. Das macht einen Unterschied von 10.542 Euro oder 15,5 Prozent pro Jahr.

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In Wien ist die Lohnlücke am kleinsten

Am geringsten fällt der Unterschied in Wien aus. Hier verdienen Männer im Schnitt 69.451 Euro brutto jährlich, Frauen kommen auf 62.112 Euro. Damit fehlen ihnen 7.339 Euro beziehungsweise 10,6 Prozent. Der Equal Pay Day fällt in der Bundeshauptstadt deshalb erst auf den 23. November.

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Frauen übernehmen mehr unbezahlte Arbeit

Ein Grund für die Einkommensunterschiede ist laut Arbeiterkammer und Gewerkschaft die ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit. Kinderbetreuung, Haushalt und Pflege von Angehörigen bleiben häufig an Frauen hängen, auch wenn sie Vollzeit arbeiten.

Die Wiener Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) fordert deshalb mehr Offenheit bei Gehältern. "Deswegen ist die Lohntransparenz das Gebot der Stunde! Unser aller Ziel muss deshalb unmissverständlich heißen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit", betont sie.

Auch AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Frauenvorsitzende Sandra Steiner drängen auf eine rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie. Diese soll Gehaltsunterschiede sichtbarer machen. Steiner fordert zudem mehr Kinderbetreuungsplätze, damit Frauen bessere berufliche Möglichkeiten haben.